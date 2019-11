Minecraft Earth disponibile in Early Access

Matteo Tontini,

Minecraft Earth, gioco mobile free-to-play che combina una nuova versione del titolo sandbox con la realtà aumentata, è ora disponibile in Italia tramite Early Access su iOS e Android.

Alcune novità accompagnano l’uscita della versione in Accesso Anticipato: è stata per esempio introdotta la possibilità di fondere i metalli per creare i lingotti utili alla creazione di oggetti, alla stregua di quanto visto nel titolo originale; e ancora, sono stati aggiunti nuovi mob, vale a dire Muddy Pig, Moodbloom, Jumbo Rabbit e Cluckshroom. Per quanto riguarda le nuove funzioni, il team ha inserito le Avventure: si tratta di piccoli mondi, generati automaticamente e dalla durata temporale limitata, che consentono di giocare in multiplayer in realtà aumentata. Le Avventure sono rese disponibili da due specifiche tecnologie di Microsoft: i server dedicati Azure PlayFab rendono possibile la modalità multiplayer di Minecraft Earth; l’utilizzo di Azure Spatial Anchors (ASA) offre la possibilità di condividere le esperienze e la persistenza dei contenuti in Realtà Aumentata.

Insomma, grazie a all’Early Access sarà possibile testare personalmente alcune funzionalità che non erano ancora disponibili durante la closed beta (val la pena sottolineare che è possibile scaricare il gioco gratuitamente). Gli sviluppatori prevedono di distribuire la versione finale entro la fine dell’anno, ma nel frattempo questa fase è indispensabile per il team in quanto dà ai giocatori la possibilità di fornire feedback sul titolo, contribuendo alla creazione dell’esperienza definitiva.

A proposito di mobile gaming, Nintendo ha annunciato che nel mese di dicembre lancerà la modalità multiplayer di Mario Kart Tour, versione per smartphone e tablet del celebre racing dedicato all’idraulico in salopette. Tuttavia potrà essere testata solo dagli utenti che spendono 4,99 dollari al mese per il Gold Pass.