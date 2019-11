Cortana, le novità dell’app per Windows 10

Filippo Vendrame,

Sebbene Microsoft abbia deciso di dismettere l’app di Cortana per iOS ed Android, almeno su alcuni mercati, questo non significa che la società non stia ancora lavorando sullo sviluppo del suo assistente. La casa di Redmond, infatti, sta lavorando ad una nuova app di Cortana per Windows 10 che è attualmente in fase di test presso gli Insider del Fast Ring che stanno pure sperimentando Windows 10 20H1. Adesso, il gigante del software ha voluto condividere qualche dettaglio in più sulle novità che porterà la nuova app di Cortana per computer.

Le novità puntano principalmente a migliorare la produttività di Cortana, a riprova del fatto che l’assistente di Microsoft sta prendendo la strada di un servizio pensato espressamente per la produttività. Alcune delle modifiche erano già note, come il fatto che la nuova app Cortana non è più integrata nella barra delle applicazioni, con la possibilità di poterla spostare ovunque sullo schermo. Adesso, si potrà anche scegliere il metodo di input preferito per parlare con Cortana, quindi se usare comandi vocali o comandi testuali.

La nuova app porta ulteriori novità. Attraverso l’assistente vocale sarà possibile inviare e-mail a persone specifiche o vedere i messaggi ricevuti da questi contatti. È stato inoltre migliorato il calendario che semplifica adesso la creazione di riunioni o la partecipazione a riunioni virtuali, sebbene quest’ultima funzioni solo con Teams per ora. Microsoft afferma che ha anche migliorato la possibilità di gestire le app e le impostazioni di sistema di Windows. Infine, ci sono stati miglioramenti “significativi” per l’accessibilità, sebbene il post sul blog della società non abbia specificato quali siano.

La nuova app di Cortana, però, ha perso anche alcune funzionalità, soprattutto quelle non legate alla produttività, anche se diverse torneranno in un secondo momento. Per ora, la nuova app Cortana è ancora disponibile solo in inglese (Stati Uniti), ma Microsoft dice che espanderà presto la disponibilità.