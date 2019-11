FIFA 20, la Copa Libertadores in arrivo a marzo

Matteo Tontini,

FIFA 20 si prepara a ricevere una gradita aggiunta, che farà probabilmente felici i fan del calcio giocato su schermo. Sta infatti per accogliere la CONMEBOL Libertadores, il più grande torneo per club del Sudamerica.

Sarà infatti parte di un aggiornamento gratuito che verrà distribuito a marzo 2020: la nuova espansione permetterà ai giocatori di cimentarsi nelle più grandi sfide del calcio sudamericano, per esempio affrontandosi in una combattuta partita tra Boca Juniors e Flamengo. Le sorprese non finiscono qui: in occasione dell’aggiornamento, EA ha deciso di lanciare un torneo eSport dedicato proprio alla Copa Libertadores, nell’ambito delle Global Series. I dettagli non saranno disponibili prima di dicembre, ma al momento si sa che il gran finale del torneo si terrà il 7 e l’8 marzo, quando i primi otto giocatori di PlayStation 4 e Xbox One si affronteranno per vincere un montepremi di 100mila dollari.

Si tratta di un’espansione importante per FIFA 20, perché rende il calcistico più rappresentativo al di fuori dell’Europa e potrebbe dare a EA un vantaggio competitivo nei confronti di Konami. FIFA, d’altro canto, è già avanti in termini di licenze rispetto a PES 2020 e l’aggiornamento potrebbe essere una mossa importante per assicurarsi il supporto di tutti i fan delle squadre sudamericane.

L’edizione di quest’anno del gioco di calcio di EA ha debuttato il 27 settembre e ha offerto agli utenti sostanziali novità, non soltanto dal punto di vista del gameplay, ma anche sul piano contenuti. Per la prima volta ha infatti accolto il calcio su strada, giocato nei campetti underground, dove le regole sono limitate e i trick indispensabili per arrivare in porta. In sostanza ha inglobato nella modalità Volta quello che un tempo era noto come FIFA Street.