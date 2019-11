TIM, nuove offerte winback

Filippo Vendrame,

TIM ha aggiornata la sua lista di offerte winback che potranno essere attivate attraverso alcuni call center. Trattasi di offerte dedicate ad alcuni suoi ex clienti che avevano lasciato il consenso per essere contattati per proposte di natura commerciale. Tariffe che richiedono, ovviamente, il ritorno a TIM con portabilità.

Entrando nello specifico, agli ex clienti potranno essere proposte TIM Supreme 50GB, TIM Iron X 50GB, TIM Steel S 50GB o TIM Titanium 50GB.

TIM Supreme 50GB offre chiamate illimitate e 50 GB di Internet 4G al costo di 5,99 euro al mese se si proviene da Iliad, Fastweb Mobile e dagli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile. Costo di attivazione di 4 euro.

TIM Iron X 50GB prevede chiamate illimitate e 50 GB di Internet 4G a 6,99 euro al mese se si proviene da 3 Italia, Ho. Mobile e LycaMobile. Costo di attivazione di 3 euro.

TIM Steel S 50GB, invece, prevede sempre chiamate illimitate e 50 GB di Internet 4G a 7,99 euro al mese. Per chi viene da Wind. Attivazione di 2 euro.

Infine, TIM Titanium 50GB prevede chiamate illimitate e 50 GB di Internet 4G al costo di 9,99 euro al mese. Tariffa dedicata a chi arriva da Vodafone. Nessun costo di attivazione.

In tutti i casi, il costo della SIM è di 10 euro con 10 euro di traffico incluso. La velocità massima in 4G è di 150 Mbps. Per andare oltre è necessario attivare l’opzione 5G ON che abilita anche l’accesso alla rete 5G.

Il piano base delle SIM è “TIM Base e Chat” che prevede un costo di 2 euro al mese ma offre l’uso delle app di chat senza andare ad erodere il traffico dati. I clienti possono in ogni momento cambiare il loro piano base con uno che non prevede canoni come “TIM Base New” e “TIM Semplice“.