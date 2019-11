Vodafone, lista offerte “Special” operator attack

Filippo Vendrame,

La gamma di offerte operator attack “Vodafone Special Minuti” continua ad essere proposta da Vodafone all’interno dei suoi negozi anche in questo periodo di fine novembre. Trattandosi di speciali tariffe operator attack, si intendono solamente per le nuove attivazioni e solamente in caso di portabilità da specifici operatori. Entrando nei dettagli, Vodafone Special Unlimited offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet a 5,99 euro al mese. Costo di attivazione di 12 euro. Disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e da alcuni operatori virtuali ad eccezione di LycaMobile e di CoopVoce.

Vodafone Special Minuti 50 Giga, invece, offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet a 9,99 euro al mese. Costo di attivazione di 12,10 euro. Attivabile da chi proviene da Kena Mobile, BT Enia Mobile e LycaMobile. Vodafone Special Minuti 20 Giga propone chiamate e 20 GB di traffico Internet. 18,99 euro al mese per chi effettuerà la portabilità da TIM e da Wind. Costo che cala a 12 euro al mese se si arriva da 3 Italia. Costo di attivazione di 12 euro.

Per le nuove attivazioni senza portabilità è possibile attivare Vodafone Special Minuti 10 Giga o Vodafone Special 20 Giga. In entrambi i casi chiamate illimitate. Prezzo di 15 euro al mese con 10 GB e di 19 euro al mese con 20 GB di traffico. 5 euro il costo di attivazione.

La SIM prevede un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può essere richiesta una prima ricarica obbligatoria di importo variabile a discrezione del venditore. La velocità massima in 4G è di 600 Mbps. Trattandosi di offerte operator attack e quindi “alternative” a quelle canoniche presenti sul sito Vodafone, possono essere modificate dall’operatore in ogni momento.