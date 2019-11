Twitter, ora si possono nascondere le risposte

Matteo Tontini,

Twitter ha introdotto, dopo accurati test durati mesi, la funzionalità che consente agli utenti di nascondere le risposte ai propri “cinguettii”. Piuttosto che eliminare definitivamente un messaggio offensivo o inappropriato, dunque, è ora possibile renderlo invisibile per avere un maggior controllo sulla conversazione.

La funzione è disponibile sia sulle app per dispositivi mobile, sia sulla versione web. A ogni modo, le persone avranno ancora la possibilità di vedere le risposte nascoste facendo tap o click sull’icona grigia che appare dopo averne nascosta una. Twitter ha ritenuto che la funzione fosse importante in quanto, durante la fase di test, ha notato che la maggior parte delle persone la utilizzava per nascondere i tweet “fastidiosi, fuori tema o irrilevanti”.

Starting today, you can now hide replies to your Tweets. Out of sight, out of mind. pic.twitter.com/0Cfe4NMVPj — Twitter (@Twitter) November 21, 2019

La società afferma che in Canada, dove la fase di test ha avuto inizio, il 27% delle persone a cui sono stati nascosti tweet ha dichiarato di che avrebbe pensato più attentamente alle proprie risposte in futuro. L’obiettivo di Twitter è dunque quello di rendere il social un luogo dove ci sia maggior contegno, rispetto ed educazione nei confronti degli altri utenti, motivo per cui ritiene che la funzione per nascondere i tweet possa essere d’aiuto. Secondo la società, tuttavia, si tratta di una feature che ha ancora bisogno di modifiche: più di qualcuno, infatti, non l’avrebbe utilizzata per paura di ritorsioni, dal momento che l’icona mostra chiaramente i tweet nascosti. Suzanne Xie, director of product management presso il social dell’uccellino, con la consapevolezza di dover migliorare ancora alcuni aspetti ha dichiarato:

Tutti dovrebbero sentirsi a proprio agio mentre parlano su Twitter. Per far sì che ciò accada, dobbiamo cambiare il modo in cui le conversazioni funzionano sul nostro servizio.