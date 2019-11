DAZN: partite Serie A 2019/2020, 14^ giornata

Matteo Tontini,

L’ultima settimana di novembre vedrà le big del campionato di calcio italiano impegnate nelle coppe europee. Ma nel weekend di fine mese tornerà la Serie A con la 14^ giornata: un turno relativamente tranquillo, senza nessuno scontro davvero decisivo. Forse il match più interessante sarà quello tra Napoli e Bologna, che si disputerà il 1 dicembre alle 18:00. Come al solito DAZN e Sky si spartiranno le partite da trasmettere: mentre alla piattaforma satellitare ne spettano sette come da accordi, quella streaming coprirà le altre tre.

Gli abbonati Sky possono comunque contare sul canale DAZN1, per godersi il meglio della piattaforma di Perform Group da un’unica interfaccia. Le due società avrebbero infatti raggiunto un accordo valido fino al 2021 e va a beneficio di entrambe le parti: mentre DAZN può così contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale, Sky ha di nuovo il monopolio sul campionato italiano. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti del prossimo turno di Serie A:

30/11/2019 Sabato 15.00 Brescia – Atalanta SKY

30/11/2019 Sabato 18.00 Genoa – Torino SKY

30/11/2019 Sabato 20.45 Fiorentina – Lecce DAZN

1/12/2019 Domenica 12.30 Juventus – Sassuolo DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 Inter – SPAL SKY

1/12/2019 Domenica 15.00 Lazio – Udinese DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 Parma – Milan SKY

1/12/2019 Domenica 18.00 Napoli – Bologna SKY

1/12/2019 Domenica 20.45 Hellas Verona – Roma SKY

2/12/2019 Lunedì 20.45 Cagliari – Sampdoria SKY

In questa 14^ giornata, DAZN avrà diritto a trasmettere le partite di Fiorentina, Juventus e Lazio. I viola dovranno in tutti i modi cercare di riscattarsi contro il Lecce, dopo le brutte figure contro il Cagliari e il Verona; la Juventus giocherà in casa contro il Sassuolo, con l’obiettivo di rimanere aggrappata alla prima posizione nonostante l’insidia dell’Inter, che non molla; infine, la Lazio giocherà allo stadio Olimpico contro l’Udinese, fomentata dall’ultima vittoria in extremis contro il Sassuolo.