Vendite smartphone, Huawei e Samsung i migliori

Luca Colantuoni,

IDC aveva pubblicato all’inizio del mese i dati relativi alle consegne di smartphone nel terzo trimestre 2019. Gartner ha ora svelato i dati relativi alle vendite che permettono di verificare l’effettivo successo ottenuto dai singoli produttori. La società di analisi ha verificato che la domanda di nuovi modelli rimane debole. Il Black Friday potrebbe però invertire la tendenza.

Secondo Gartner, nel terzo trimestre 2019 sono stati venduti 387,5 milioni di smartphone, circa lo 0,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. La società di analisi ritiene che la maggioranza degli utenti non cerca più l’ultimo modello di fascia alta, ma si accontenta dei modelli di fascia media che offrono il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Inoltre l’eventuale acquisto è stato rimandato al 2020, quando arriveranno sul mercato più smartphone con connettività 5G. Ciò spiega quindi il dato negativo di Apple, mentre Huawei e Samsung hanno incrementato vendite e market share.

Huawei, in particolare, è l’unico produttore della top 5 con una crescita in doppia cifra. L’azienda cinese ha venduto 65,8 milioni di smartphone (+26%) nel terzo trimestre 2019. La maggior parte (40,5 milioni) è stata venduta in Cina, dove i concorrenti hanno molte difficoltà ad imporre i loro dispositivi. Le vendite internazionali sono leggermente diminuite a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump (la licenza temporanea è stata recentemente estesa fino a febbraio 2020).

Samsung conserva il primo posto con 79 milioni di smartphone venduti (+7,8%), grazie all’offerta dei nuovi modelli delle serie Galaxy A e Galaxy M. Apple invece ha venduto 40,8 milioni di iPhone con un calo del 10,7% rispetto allo scorso anno. Il quarto e quinto posto della top 5 sono occupati da Xiaomi e Oppo, rispettivamente con 32,3 e 30,8 milioni di smartphone. Per il quarto trimestre si prevedono dati migliori, grazie agli sconti proposti durante Black Friday e Cyber Monday.