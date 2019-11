Vodafone Happy Black, ogni giorno è Black Friday

Filippo Vendrame,

Come ogni venerdì della settimana, torna l’appuntamento dell’Happy Friday di Vodafone, il programma fedeltà dell’operatore. Rispetto agli altri venerdì, però, questo è differente in quanto cade durante la ricorrenza del Black Friday. Proprio per questo, la promozione di oggi è diversa dal solito. Nello specifico, per gli iscritti al suo programma fedeltà, l’operatore oggi propone la possibilità di attivare Happy Black a 1,99 euro al mese aggiungendo in omaggio 50 GB di traffico Internet extra da consumare entro il prossimo 8 gennaio, 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime ed in più alcuni vantaggi presi direttamente dal catalogo di Happy Black.

Si ricorda che Happy Black è a sua volta un programma fedeltà di Vodafone che prevede, però, un costo mensile ma che offre bonus ben più sostanziosi. Con Happy Black, infatti, ogni mese i clienti iscritti possono accedere alle offerte più esclusive su prodotti e servizi dei partner, convenzioni, Giga Illimitati sulle mappe e tanto altro ancora.

Approfittare dell’offerta odierna è molto semplice. I clienti Vodafone iscritti a Happy Friday riceveranno una notifica sull’app My Vodafone della disponibilità di un premio per loro. Accedendo all’app sarà poi necessario confermare di voler riscattare il premio.

Si ricorda, infine, che i 50 GB di dati bonus hanno la priorità rispetto a quelli inclusi nel proprio pacchetto dati canonico.