Apple tra le app 2019 e gli Apple Music Awards

Marco Grigis,

Serata di riconoscimenti e premiazioni, quella organizzata ieri da Apple per annunciare le migliori applicazioni del 2019. Ogni anno il gruppo di Cupertino pubblica una classifica di tutti quei software che, per varie ragioni, si sono contraddistinti per diffusione e preferenze del pubblico. Per l’edizione 2019 non solo la società ha organizzato un piccolo evento in quel di New York, ma ha lanciato anche una nuova iniziativa: quella degli Apple Music Awards, con Billie Eilish come artista più rappresentativa dell’anno.

Così come già accennato, ogni anno la società di Apple Park premia quelle applicazioni che si sono contraddistinte per funzionalità e diffusione, con una sorta di classifica per App Store. E il 2019 non fa eccezione, con diversi titoli ormai divenuti di culto sia nell’ambito della produttività che del gaming. Così ha spiegato Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple:

Siamo entusiasti di annunciare un gruppo così diversificato di vincitori dell’App Store nel 2019, dimostrando che design e creatività eccezionali provengono da sviluppatori grandi così come dai piccoli, e da ogni angolo del mondo. Ci congratuliamo con tutti i vincitori e li ringraziamo per aver fatto del 2019 il migliore anno ad oggi per l’App Store.

Si parte con la categoria delle applicazioni per iPhone, iPad e Mac, dove fra le migliori proposte dell’anno si trovano:

Spectre Camera di Lux Optics : una fotocamera AI che permette a chiunque di ottenere spettacolari immagini ad alta esposizione;

: una fotocamera AI che permette a chiunque di ottenere spettacolari immagini ad alta esposizione; Flow di Moleskine : un taccuino digitale, completo dei più svariati strumenti, per prendere appunti oppure disegnare;

: un taccuino digitale, completo dei più svariati strumenti, per prendere appunti oppure disegnare; Affinity Publisher di Serif Labs: un software professionale, ma accessibili a tutti, per creare delle splendide pubblicazioni digitali.

Fra i giochi, invece, si elencano:

Sky: Children of the Light , gioco dell’anno per iPhone;

, gioco dell’anno per iPhone; Hyper Light Drifter , gioco dell’anno per iPad;

, gioco dell’anno per iPad; Gris , gioco dell’anno per Mac.

, gioco dell’anno per Mac. Wonder Boy: The Dragon’s Trap , gioco Apple TV dell’anno;

, gioco Apple TV dell’anno; Sayonara Wild Hearts, gioco Apple Arcade dell’anno.

Apple ha contestualmente annunciato i suoi primi Apple Music Awards, i riconoscimenti per gli artisti che si sono più contraddistinti nel corso dell’anno sull’omonima piattaforma di streaming Apple Music. La cerimonia di premiazione si terrà il 4 dicembre alle 18.30 del fuso di San Francisco, con un evento in streaming dallo Steve Jobs Theater, dove si esibirà Billie Eilish. Di seguito, la lista dei vincitori 2019:

Artist of the Year : Bilie Eilish;

: Bilie Eilish; Breakthrough Artist of the Year : Lizzo;

: Lizzo; Song of the Year: “Old Town Road” di Lil Nas X.