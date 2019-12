Ebay, sconto sino a 100 euro con un coupon

Filippo Vendrame,

Continuano gli sconti in casa eBay dopo l’abbuffata di promozioni del Black Friday e del Cyber Monday. In vista dello shopping di Natale, eBay ha deciso di mettere a disposizione di tutti i sui clienti un coupon che darà diritto ad uno sconto del 5% sul prezzo di acquisto, sino ad un massimo di 100 euro. Il codice da inserire per ottenere lo sconto è PNATALE19. C’è però un aspetto da evidenziare molto bene e cioè che l’offerta è valida solamente per gli acquisti effettuati attraverso l’app eBay.

Questa ghiotta opportunità sarà valida sino al prossimo 13 di dicembre. Visto che è arrivato il periodo dello shopping di Natale, trattasi di un modo di anticipare qualche regalo risparmiando cifre importanti. Approfittare di questa opportunità è davvero molto semplice. Gli interessati dovranno semplicemente aggiungere nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee ed inserire il codice coupon nel campo dedicato prima di completare l’acquisto. Infine, dovranno pagare con PayPal o con la carta di credito. Il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione.

Il buono sconto può essere riscattato una sola volta, se non diversamente specificato. Il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto. Il buono sconto non ha alcun valore monetario, non è trasferibile e non può essere inoltrato ad altri. Il buono sconto è nullo nei casi in cui il suo utilizzo sia proibito.

Maggiori dettagli sulla promozione direttamente sul sito di eBay.