Philips 276C8, nuovo display LCD Quad HD

Filippo Vendrame,

Philips 276C8 è un nuovo display LCD Quad HD, realizzato da MMD, che fonde al suo interno un design raffinato con un’alta qualità delle immagini. Questo monitor, infatti, è equipaggiato con tutto quello che un professionista può desiderare. Costruito praticamente senza cornice, il nuovo display è molto piacevole alla vista e ben si inserisce in tutti gli spazi di lavoro. Inoltre, l’assenza di cornici lo rende perfetto nell’utilizzo multi-monitor.

Di spessore pure le sue specifiche tecniche. Philips 276C8 dispone di un pannello da 27 pollici CrystalClear QHD 2560×1440 con tecnologia IPS LED. Un monitor, dunque, perfetto per essere utilizzato per la grafica o l’editing dei filmati. Il monitor è inoltre dotato della tecnologia Ultra Wide-Color, che offre uno spettro di colori eccezionalmente ampio per un risultato più ricco e vivido. Questo nuovo monitor di Philips è perfetto pure per i videogiocatori. Infatti, supporta la tecnologia AMD FreeSync per tempi di risposta rapidissimi e un gameplay fluido e privo di interruzioni.

Per non affaticare la vista nell’uso continuativo, il monitor offre anche diverse funzionalità progettate pensando al benessere degli utenti, come la modalità LowBlue e la tecnologia EasyRead.

Per i professionisti del multi-tasking, il Philips 276C8 rappresenta un potente partner nel risparmiare tempo, essendo equipaggiato con caratteristiche innovative. La principale tra queste è l’USB-C con alimentazione, che consente agli utenti di beneficiare del trasferimento di dati ad alta velocità USB 3.2, guardare video ad alta risoluzione e accendere e ricaricare computer portatili compatibili direttamente dal monitor, il tutto con un singolo cavo USB-C reversibile.

Il nuovo monitor Philips 276C8 sarà disponibile nel corso del mese di dicembre al prezzo di 369 euro.