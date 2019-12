Google Stadia, Assistente Google attivo in parte

Matteo Tontini,

Google Stadia ha debuttato lo scorso mese, proponendosi come console innovativa: piuttosto che far girare i titoli attraverso l’hardware, infatti, sfrutta i server della società e si affida al cloud gaming. Il controller della piattaforma ha un pulsante dedicato ad Assistente Google, probabilmente utile per ricevere informazioni senza interrompere la partita, ma fino a oggi la funzione non era disponibile.

Il colosso della ricerca ha tuttavia confermato di aver implementato “alcune funzioni di Assistente Google per il controller” nelle scorse ore. Su Twitter, i profili @StadiaDaily e @theStadiaCrowd hanno affermato che la feature è attiva per tutti i giocatori che sfruttano Google Stadia sul televisore attraverso un Chromecast Ultra. Al momento, tuttavia, pare che funzioni solo sulla schermata principale di Stadia e non durante il gioco. Secondo quanto dichiarato dall’azienda di Mountain View, per ora gli utenti possono utilizzare Assistente Google per lanciare i titoli e, come mostrano i video riportati qui sotto, per rispondere alle proprie domande.

So it’s working pic.twitter.com/TO6rAXoZFf — The Stadia Crowd (@TheStadiacrowd) December 3, 2019

Here’s an example of the interesting things Google Assistant will be able to do on #Stadia. Once this is enabled in-game, it will be even better! Apologies for the phone footage 👀 pic.twitter.com/f8HkehBQNm — StadiaDaily ✨ | Latest News and Updates! (@StadiaDaily) December 3, 2019

In sostanza, per il momento si tratta di una funzione ridotta ai minimi termini: basti pensare che Assistente Google è più funzionale su Xbox One, dove può accendere e spegnere il sistema, lanciare giochi e persino catturare screenshot. Ovviamente, la funzione sarà aggiornata in futuro e renderà migliore l’esperienza degli utenti. Di recente, la società è stata criticata perché i titoli disponibili per la nuova piattaforma sembrerebbero non raggiungere i 4K promessi dagli sviluppatori, ma il team dietro Google Stadia ha provvidenzialmente risposto agli utenti. Inoltre, la società ha annunciato i titoli gratuiti per il mese di dicembre agli abbonati Stadia Pro, servizio che consente di accedere a un catalogo di titoli sborsando un piccolo canone mensile.