Google, torna Santa Tracker: ecco le novità

Google torna a festeggiare il Natale con Santa Tracker, una sorta di calendario dell’avvento interattivo che dal 2004 accompagna gli utenti per tutto il mese di dicembre fino alla notte della Vigilia, durante la quale è possibile seguire il percorso di Babbo Natale nel suo giro intorno al mondo (le primissime versioni consentivano soltanto di monitorare il viaggio per la consegna dei regali).

Quest’anno, il colosso della ricerca ha deciso di fare le cose in grande ed estendere l’iniziativa oltre il Villaggio di Babbo Natale, peraltro rinnovato. Si aggiunge infatti il supporto ad Assistente Google, che consente all’utente di riportare le ultime notizie dal Polo Nord o addirittura di chiamare in causa Babbo Natale, affinché canti una canzone natalizia o racconti una barzelletta tema (al momento queste ultime due funzioni sembrerebbero non disponibili in Italia, ma potrebbero arrivare presto).

Come accennato poc’anzi, il Villaggio di Babbo Natale può ora contare sulla nuova fabbrica di giocattoli, sulla serra e sulla palestra delle renne, che introdurranno nuove attività. Santa Tracker è uno strumento carino e divertente per attendere il Natale, grazie ai numerosi giochi educativi con cui cimentarsi con tutta la famiglia. Quest’anno, ciliegina sulla torta, è stata inoltre aggiunta una sandbox 3D a tema natalizio, denominata Snowbox, con cui sarà possibile costruire il proprio diorama invernale. Se tutto ciò non fosse sufficiente, BigG porta alla magia del Natale anche su Google Earth, dove è possibile rispondere ad alcune domande sulle tradizioni natalizie (in particolare quelle culinarie) dei vari Paesi del mondo.

Santa Tracker è disponibile sia su browser, tramite il sito dedicato, sia attraverso l’app “Segui Babbo Natale” per Android (con alcuni giochi esclusivi). Insomma, con le festività alle porte, quello di Google è uno strumento interessante per godersi il momento e l’atmosfera.