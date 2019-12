Huawei annuncia Nova 6, Nova 6 5G e Nova 6 SE

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato durante un evento organizzato in Cina la nuova serie Nova 6 composta da tre modelli: Nova 6, Nova 6 5G e Nova 6 SE. I primi due sono identici, ad eccezione del modem 5G, mentre il terzo ha specifiche leggermente inferiori. Il produttore ha scelto design differenti per le fotocamere posteriori e frontali. Non è noto se e quando verranno distribuiti in Italia, dove si può invece acquistare il Nova 5T.

Huawei Nova 6 e Nova 6 5G

Come detto, Nova 6 e Nova 6 5G condividono le stesse caratteristiche, tranne il modem Balong 5000 con supporto dual mode 5G SA/NSA e la capacità della batteria (4.100 e 4.200 mAh, rispettivamente). Entrambi hanno una cover in vetro con sfumature cromatiche e uno schermo da 6,57 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel). Nell’angolo superiore sinistro ci sono due fori per le fotocamere frontali da 32 e 8 megapixel (standard e ultra grandangolare). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 990, affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 40, 8 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8), ultra grandangolare (f/2.4) e tele (f/2.4) con zoom ottico 3x. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul lato destro e la porta USB Type-C.

Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia EMUI 10. Nova 6 e Nova 6 5G saranno in vendita dal 12 dicembre nelle colorazioni nero, blu, viola e rosso. I prezzi sono 3.199 yuan (circa 410 euro) e 3.799 yuan (circa 485 euro) per Nova 6 e Nova 6 5G con 128 GB di storage, mentre il Nova 6 con 256 GB di storage costa 4.199 yuan (circa 540 euro).

Huawei Nova 6 SE

Il Nova 6 SE possiede un design differente dagli altri due modelli. Nell’angolo superiore sinistro dello schermo da 6,4 pollici (2340×1080 pixel) c’è un solo foro per la fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre il modulo fotografico posteriore ha una forma quadrata, simile a quella dei Google Pixel 4 e iPhone 11. Le fotocamere sono quattro con sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità).

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 810, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, slot NM card (miniSD), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 4.200 mAh.

Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia EMUI 10. Il Nova 6 SE sarà in vendita dal 25 dicembre. Tre i colori disponibili al lancio: nero, rosa e verde. Il prezzo è 2.199 yuan, pari a circa 280 euro.