Nokia 2.3, schermo da 6,2 pollici e dual camera

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato un nuovo smartphone di fascia bassa durante l’evento organizzato in Egitto. Si tratta del Nokia 2.3, successore del Nokia 2.2 presentato all’inizio di giugno, rispetto al quale ci sono diversi miglioramenti hardware. Tra le novità spiccano l’ampio schermo da 6,2 pollici e la doppia fotocamera posteriore.

Il Nokia 2.3 possiede una cover in polimero che permette una presa salda, nonostante le generose dimensioni dello smartphone, e un frame in alluminio che offre una buona resistenza agli urti e alle cadute. Il modulo fotografico posteriore non è sporgente, quindi il rischio di graffiare le lenti è minimo. Lo schermo da 6,2 pollici ha una risoluzione HD+ e un rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.4). La dotazione hardware comprende il processore quad core MediaTek Helio A22, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel (standard e profondità). Il modulo disposto in verticale include anche il flash dual LED. Tra le funzionalità ci sono lo “scatto consigliato”, la modalità notturna e la modalità ritratto (effetto bokeh). La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, la porta micro USB 2.0 e il pulsante per Google Assistant. Per lo sblocco dello smartphone si può utilizzare il riconoscimento facciale (manca il lettore di impronte digitale). La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a 2 giorni.

Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock (Android One). Sono quindi previste almeno due major release (Android 10 e 11) e patch di sicurezza mensili per tre anni. Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Cyan Green, Sand e Charcoal. Arriverà in Italia a metà gennaio ad un prezzo di 129,00 euro.