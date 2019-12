Nokia lancia la sua prima Smart TV con Android

Filippo Vendrame,

Nokia Smart TV è finalmente ufficiale. Dopo una serie di passate indiscrezioni, la casa finlandese torna dunque nel mercato delle televisioni dove era assente da tantissimi anni e lo fa con un modello decisamente interessante anche se al momento disponibile solo in India. A realizzare questo televisore non è stata HMD Global come accade con gli smartphone. Questa Smart TV è un prodotto realizzato da Flipkart, l’Amazon dell’India, che ha ottenuto in licenza il brand Nokia per questo suo prodotto.

In ogni caso, Nokia Smart TV è un televisore interessante, dotato di specifiche di un certo livello. La Smart TV dispone di un pannello LED IPS da 55 pollici con risoluzione 4K e supporto HDR10. Buono anche l’angolo di visione che raggiunge i 178 gradi. Le altre specifiche parlano di un contrasto di 1200: 1, certificazione Dolby Vision, Intelligent Dimming e luminosità di 400 nit. In termini di design, la TV ha un design minimalista con cornici molto ridotte. Ha un supporto a piedistallo nella parte inferiore che gli conferisce un aspetto moderno. Di serie anche un supporto per la parete nel caso fosse necessario utilizzarlo.

Gli speaker da 24 Watt sul televisore sono stati ottimizzati da JBL per offrire un’alta qualità audio. Speaker che dispongono anche dei supporti Dolby Audio e DTS Surround. Nokia Smart TV si appoggia alla piattaforma Android TV 9.0 ed include il supporto all’Assistente Google. Oltre all’accesso al Play Store, dispone dei servizi di streaming Prime Video, Netflix, YouTube e Hotstar. Supporta nativamente anche Chromecast.

Sul fronte squisitamente tecnico, Nokia Smart TV dispone di un processore quad-core con 2,25 GB di RAM e 16 GB di storage. Ha 2 porte USB, 3 porte HDMI, Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Presente, infine, un telecomando Bluetooth. In vendita su Flipkart dal 10 ottobre a 41.999 Rs, circa 600 dollari.