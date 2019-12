Microsoft Surface Book 3 con display secondario?

Filippo Vendrame,

Ad inizio ottobre, Microsoft ha presentato diversi nuovi dispositivi della serie Surface come il Surface Laptop 3. Nonostante la casa di Redmond abbia sostanziamene rinnovato quasi tutta la gamma dei suoi dispositivi, nulla è stato detto sul successore del Surface Book 2. Non è chiaro se arriverà mai un Surface Book 3 ma se mai dovesse essere presentato potrebbe disporre di un display secondario. Da un nuovo brevetto di Microsoft, infatti, spunta una novità interessante e cioè un display secondario da utilizzare in abbinamento con la Surface Pen per disegnare o scrivere.

Il brevetto parla nello specifico di un display con un digitalizzatore integrato per rilevare gli input del pennino. Questo display secondario potrebbe trovarsi o dietro alla tastiera o a fianco del trackpad. Ovviamente si sta parlando di un brevetto e come tale è possibile che i suoi contenuti non vengano poi tradotti in realtà. Tuttavia, una scelta del genere avrebbe perfettamente senso. Sempre più produttori stanno integrando display secondari nei loro laptop, si pensi sia ad Apple che ad ASUS.

Dunque, un ipotetico Surface Book 3 potrebbe benissimo essere dotato di questa tecnologia e l’abbinamento con la Surface Pen sarebbe perfetto per dare maggiore senso a questo display secondario che garantirebbe un vero e proprio vantaggio in termini di produttività per chi usa il pennino.

Non rimane che attendere pazientemente per capire se davvero Microsoft lancerà un Surface Book 3 e se integrerà questa sicuramente interessante tecnologia.