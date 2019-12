Ho. Tanti Amici, bonus omaggio per i nuovi clienti

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile si appresta a lanciare l’iniziativa “Ho. Tanti Amici” che assomiglia molto a “Porta un Amico” di Wind. Come ha avuto modo di anticipare MondoMobileWeb, i clienti dell’operatore virtuale che porteranno un amico attraverso un apposito link riceveranno un bonus. Questa novità arriverà all’interno dell’applicazione ufficiale dell’operatore e, come detto, permetterà ai clienti di poter invitare amici e parenti ad aderire ad una delle offerte di Ho. Mobile. Il tutto attraverso un link personalizzato che gli utenti potranno condividere come meglio credono.

Se l’amico o il parente dovesse effettivamente acquistare una SIM dell’operatore virtuale, il cliente che ha condiviso il link di invito riceverà in omaggio 5 euro di ricarica che potranno raddoppiare se il nuovo cliente effettua la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile e da alcuni operatori virtuali. Il cliente invitato, invece, riceverà 5 euro di ricarica in omaggio. Previsto un limite di 10 nuovi clienti invitati. Tagliato questo traguardo, i già clienti riceveranno un bonus extra di 50 euro di ricarica. Dunque, il bonus massimo di ricarica in omaggio sarà di 100 euro che potrà salire a 150 euro se i nuovi clienti effettueranno la portabilità dagli operatori menzionati in precedenza.

Questa speciale iniziativa di referraling sarà valida solamente per le SIM acquistate online e spedite a casa o con ritiro in edicola. Maggiori dettagli sul regolamento sul sito dell’operatore virtuale non appena sarà lanciata questa nuova iniziativa.

Al momento non è ancora chiaro quanto durerà il programma “ho. Tanti Amici”, se cioè sarà un’iniziativa “fissa” o se avrà una precisa scadenza temporale. Si ricorda, infine, che Ho. Mobile si appoggia alla rete di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati.