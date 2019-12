Xbox Scarlett: queste le sue specifiche tecniche?

Filippo Vendrame,

Manca ancora un anno al debutto di Xbox Scarlett, la prossima console next generation di Microsoft che sostituirà l’Xbox One X. La casa di Redmond ha posto l’accento sulle sue caratteristiche senza, però, svelarle. Proprio per questo, gli utenti si aspettano che la sua scheda tecnica sia di grande spessore. Secondo una “soffiata” di Windows Central, effettivamente, le specifiche di Xbox Scarlett saranno davvero impressionanti.

Secondo la fonte, la console potrà disporre di ben 12 teraflop di potenza grafica, sostanzialmente il doppio dell’attuale potenza dell’Xbox One X. Xbox Scarlett disporrà pure del supporto al Ray-Tracing, di una CPU octa-core da 3,5 GHz e di 16 GB di RAM GDDR5. Per quanto riguarda la RAM, 13 GB saranno effettivamente utilizzati per i giochi, mentre i restanti 3 GB per il sistema operativo. La scheda tecnica si chiude con un disco SSD dotato di tecnologia NVMe. Ovviamente, il tutto sarà armonizzato per garantire le massime prestazioni. Dati davvero molto interessati che se confermati dovrebbero rendere la nuova console next generation di Microsoft una vera “macchina da giochi”.

Ma la fonte va oltre e parla anche di Xbox Lockhart, la versione senza disco ottico e meno performante di Xbox Scarlett che sarà offerta ad un prezzo più contenuto. Questa console dovrebbe avere la medesima CPU di Xbox Scarlett ma una GPU nettamente meno performante. Come già emerso in precedenza, Xbox Lockhart dovrebbe disporre di 4 teraflop di potenza grafica. Una differenza sensibile ma i target sono del resto differenti.

Xbox Scarlett punta ad offrire il meglio sui titoli 4K, Xbox Lockhart su quelli Full HD. Il 2020 per Microsoft si preannuncia davvero molto eccitante sul fonte dei giochi visto che è previsto anche il debutto ufficiale di Project xCloud.