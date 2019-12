Pro Display XDR: non funziona con tutti i Mac

Marco Grigis,

Il nuovo Pro Display XDR, lo schermo professionale di Apple con risoluzione da 6K, è finalmente in vendita: dalla tarda serata di ieri, infatti, il monitor può essere acquistato dalle pagine online di Apple Store. Si tratta del compagno ideale per gli altrettanto nuovi Mac Pro, tuttavia alcuni professionisti stanno considerando di abbinarlo con altri Mac. Prima di procedere all’acquisto – con prezzi da 6.000 euro – è però utile verificarne la compatibilità: il Pro Display XDR, infatti, non funziona con tutti i computer Apple lanciati nel corso degli ultimi anni.

Così come sottolinea 9to5Mac, la lista di compatibilità per lo schermo professionale è molto ridotta, anche se esistono vaghi escamotage per renderne possibile l’utilizzo anche con laptop e desktop non più recentissimi. Così come sottolineato dalla stessa società di Apple Park sul proprio sito ufficiale, i device ufficialmente supportati sono:

Mac Pro 2019 con una GPU MPX;

con una GPU MPX; MacBook Pro 2018 da 15 pollici;

da 15 pollici; MacBook Pro 2019 da 16 pollici;

da 16 pollici; iMac 2019 da 21.5 pollici;

da 21.5 pollici; iMac 2019 da 27 pollici.

Per funzionare, tutti questi modelli dovranno essere aggiornati a una versione di macOS Catalina pari o superiore alla 10.15.2. Così come anticipato in apertura, però, esiste un workaround per sfruttare il Pro Display XDR con laptop e desktop precedenti, seppur non una soluzione di natura software. Come specificato dalla stessa Apple, infatti, sono anche compatibili le GPU esterne BlackMagic eGPU e BlackMagic eGPU Pro, da collegare al proprio Mac non ufficialmente supportato tramite connessione Thunberbolt 3.

Sempre 9to5Mac specifica che la risoluzione massima raggiungibile, così come il numero di device contemporanei, sia variabile a seconda del Mac supportato:

MacBook Pro da 16 pollici : fino a 2 display a 6.016×3.384 pixel, oppure quattro a 4096×2.304;

: fino a 2 display a 6.016×3.384 pixel, oppure quattro a 4096×2.304; MacBook Pro da 15 pollici : due display da 5.120×2.880 pixel o quattro da 4.096×2.304;

: due display da 5.120×2.880 pixel o quattro da 4.096×2.304; iMac: un display da 5.120×2.880 pixel, due da 3.840×2.160 o due da 4.096×2.304.