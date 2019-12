Speaker di MacBook Pro 16: fix in macOS 10.15.2?

Marco Grigis,

Si torna a parlare del nuovo MacBook Pro da 16 pollici, il laptop professionale lanciato poche settimane fa da Apple e coinvolto da una piccola problematica ai suoi speaker. Così come segnalato da alcuni utenti, il dispositivo produrrebbe dei rumori fastidiosi durante e dopo la riproduzione di audio. Il gruppo di Cupertino ha già promesso la risoluzione del problema con un imminente aggiornamento software, ma molti utenti hanno comunque notato un miglioramento con il rilascio di macOS 10.15.2, avvenuto poche ore fa.

Così come già specificato in questi giorni, diversi utenti si sono trovati ad affrontare degli anomali crepitii durante l’uso dei loro MacBook Pro da 16 pollici. La problematica sarebbe più evidente con l’esecuzione di software specifico, come Final Cut o Logic Pro, ma anche in VLC, Safari, Chrome, QuickTime e molti altri ancora. Non è la prima volta che Apple si imbatte in questa problematica: era già capitato in passato con i MacBook Pro del 2016 e del 2018, una questione poi risolta con un semplice aggiornamento software.

Dopo il rilascio di macOS Catalina 10.15.2, avvenuto nella serata di ieri, gli utenti hanno notato dei miglioramenti. Alcuni utilizzatori hanno testimoniato la scomparsa totale della problematica, altri ne hanno invece confermato la presenza, ma con una frequenza minore dopo l’upgrade del sistema operativo.

I diversi risultati hanno alimentato una discussione sulle pagine di supporto Apple, fra navigatori convinti che il gruppo di Cupertino abbia inserito il promesso fix proprio in questa release di Catalina e altri, invece, sicuri che servirà un aggiornamento specifico che verrà rilasciato nelle prossime settimane. In effetti, le note di rilascio di macOS 10.15.2 non sembrano riferirsi esplicitamente alla questione.

L’origine del disturbo sonoro, in ogni caso, rimane ignota. Sempre i possessori del laptop hanno ipotizzato possa derivare dall’errata gestione di alcuni software da parte dello stesso Catalina, tali da determinare uno sfasamento nei livelli di volume standard per gli altoparlanti.