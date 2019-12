Tiscali UltraInternet, promozione di Natale

Filippo Vendrame,

“Tiscali UltraInternet” è una offerta di connettività di Tiscali che per Natale viene proposta in offerta speciale. Sottoscrivibile solo online sino al prossimo 6 di gennaio, questa speciale promozione permette ai nuovi clienti di aderire ad un’offerta di rete fissa su fibra ottica (FTTH) o VDSL (FTTC) a 26,95 euro al mese. Aggiungendo un solo euro al mese in più, i clienti potranno disporre anche di chiamate illimitate. Complessivamente, un piccolo ma apprezzabile sconto di 2 euro rispetto alla tariffa standard.

Approfittare dell’offerta di Natale “Tiscali UltraInternet” è davvero molto semplice. Gli interessati non dovranno fare altro che recarsi sul sito dell’operatore, cliccare sul link della promozione ed iniziare il consueto iter di registrazione. Dopo la verifica dell’indirizzo che permetterà di capire che tecnologia di linea è presente nella propria zona, i nuovi clienti potranno selezionare l’opzione che permette di includere le chiamate illimitate al costo di un solo euro in più al mese. Inclusi nel pacchetto anche 6 mesi di Infinity con Infinity Pass e 60 minuti di chiamate al mese verso i fissi internazionali di alcuni Paesi.

Si ricorda che le offerte in fibra ottica FTTH di Tiscali offrono una velocità massima in download sino a 1 Gbps ed in upload sino a 100 o 300 Mbps a seconda delle rete di appoggio (Open Fiber, TIM o Fastweb). La velocità massima in FTTC può raggiungere i 100 o i 200 Mbps.

Maggiori informazioni sulla promozione di Natale direttamente sul sito di Tiscali.