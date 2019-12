Samsung Galaxy A71, quad camera e Android 10

Luca Colantuoni,

L’evento di Ho Chi Minh City in Vietnam era dedicato solo al Galaxy A51, ma Samsung ha svelato un secondo smartphone con caratteristiche più interessanti. Essendo un modello superiore, il produttore coreano ha integrato componenti migliori, tra cui spicca la fotocamera da 64 megapixel. Anche in questo caso non è noto se verrà distribuito in Europa.

In termini di materiali utilizzati e design non ci sono differenze rispetto al Galaxy A51. La cover è in Glasstic, ovvero in plastica con finitura lucida simile al vetro. Il display Infinity-O ha un foro centrale in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel, mentre il modulo fotografico posteriore di forma rettangolare include quattro lenti e il flash dual LED. Lo schermo Super AMOLED ha una diagonale di 6,7 pollici e una risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel).

La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 730, affiancato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per le quattro fotocamere sono stati scelti sensori da 64, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). Le funzionalità sono le stesse del Galaxy A51, quindi gli utenti troveranno il riconoscimento automatico della scena, il Live Focus (effetto bokeh in tempo reale) e la tecnologia Super Steady Video.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, audio Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Il Galaxy A71 verrà offerto in quattro colori: nero, argento, blue e rosa. Samsung non ha comunicato disponibilità e prezzo.