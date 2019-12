Samsung Galaxy A51, schermo AMOLED e Android 10

Luca Colantuoni,

Come anticipato qualche giorno fa, Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy A51 durante un evento organizzato in Vietnam. Lo smartphone ha un design differente rispetto ai precedenti Galaxy A50/A50s e un comparto fotografico migliore. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

Il produttore coreano ha scelto uno schermo Infinity-O con un foro centrale per la fotocamera frontale da 32 megapixel. Questo design, già adottato per i Galaxy Note 10/10+, dovrebbe essere comune a tutti i futuri smartphone delle serie Galaxy A, S e Note. Il display Super AMOLED ha una diagonale di 6,5 pollici e una risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Exynos 9611, affiancato da 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Il modulo fotografico posteriore di forma rettangolare include quattro lenti disposte ad L e il flash dual LED. Samsung ha scelto sensori da 48, 12, 5 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). Non mancano funzionalità IA, come il riconoscimento automatico della scena. La tecnologia Super Steady Video permette invece di registrare video senza tremolii.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, audio Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Il Galaxy A51 sarà disponibile dal 27 dicembre in quattro colorazioni: bianco, nero, blu e rosa. Il prezzo della versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage è 7.990.000 dong vietnamiti, pari a circa 310 euro.