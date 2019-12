Filippo Vendrame,

Amazon Music sbarca su BOOM 3 e MEGABOOM 3 di Ultimate Ears, brand di Logitech specializzato in prodotti audio. Attraverso il “Magic Button“, cioè il pratico pulsante posizionato sulla parte superiore degli speaker, che permette in un solo tocco di riprodurre, mettere in pausa e accedere a playlist e podcast, sarà possibile accedere al servizio di musicale in streaming di Amazon. Per iniziare ad ascoltare la musica della piattaforma di Amazon sarà sufficiente scaricare ed installare sul proprio smartphone iOS o Android l’app BOOM & MEGABOOM.

Inoltre, senza costi aggiuntivi, i membri Amazon Prime avranno accesso a più di due milioni di brani e oltre mille playlist mentre gli abbonati Amazon Music Unlimited potranno accedere ad un database di 50 milioni di canzoni e oltre mille playlist.

Oltre ad Amazon Music, il Magic Button consente di accedere anche alle playlist di Apple Music, Spotify per Android e Deezer Premium. Una novità, dunque, molto importante che arricchisce le funzionalità di intrattenimento di questi speaker dando ai loro possessori la possibilità di poter scegliere di utilizzare un ulteriore servizio di streaming musicale.

Charlotte Johs, Direttore Generale di Ultimate Ears:

L’idea è di rendere i nostri speaker senza fili i più performanti in assoluto. Che si tratti semplicemente di iniziare la giornata con un po’ di musica di sottofondo o di creare un’atmosfera di festa, il Magic Button permette un controllo comodo e ottimale della musica senza dover utilizzare il cellulare.