Il Natale sbarca sui dispositivi Alexa

Filippo Vendrame,

Il Natale è sbarcato sui dispositivi Alexa. I clienti dotati di questi prodotti potranno scoprire ogni giorno nuove sorprese e curiosità del Calendario dell’avvento, chiedendo semplicemente “Alexa, cosa c’è nel Calendario dell’avvento?”. Alexa conosce tante storie nuove, poesie e canzoni, sia classiche che originali e in esclusiva. Per esempio, quest’anno è possibile ascoltare Alexa e Babbo Natale duettare su alcune delle canzoni natalizie più famose dicendo “Alexa, canta con Babbo Natale”.

Grazie ad Alexa è possibile tenersi informati su dove sia Babbo Natale: basta dire “Alexa, dov’è Babbo Natale?”, e Babbo Natale in persona risponderà. E per coloro che non vedono l’ora che arrivi il Natale, ci si potrà divertire con il conto alla rovescia pronunciando “Alexa, quanto manca a Natale?”.

Tutte queste simpatiche funzionalità sono possibili utilizzano la speciale Skill “Babbo Natale” creata in collaborazione con 22HBG, presente sullo Skill Store di Alexa.

Natale è sinonimo anche di pranzi e cene. Proprio per questo, i clienti Alexa possono cucinare pranzi e cene delle Feste come veri chef grazie alla Skill di GialloZafferano: basterà dire “Alexa, suggeriscimi una ricetta di Natale”. A Natale, ci si potrà anche divertire con Alexa: da un classico delle feste come la Tombola (“Alexa, apri panaro della tombola”), a quiz per mettere alla prova le proprie abilità o sfidare parenti e amici. Basta dire “Alexa, apri Domanda del giorno” per lanciare la Skill Domanda del Giorno, arricchita a partire dal 20 dicembre da un set di domande dedicate alle festività, oppure “Alexa, apri Quiz Vero o Falso” per scoprire un quiz divertente. Dicendo “Alexa, apri Trivial Pursuit” si potrà vivere l’esperienza dell’omonimo gioco in formato Alexa Skill, oppure giocare ad una vera e propria Escape Room con “Alexa, apri Escape Room.”.