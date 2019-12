Satispay, Natale smart con le “Buste Regalo”

Filippo Vendrame,

Natale si sta avvicinando rapidamente. A poco più di una settimana da questa importante ricorrenza, molte persone sono ancora molto incerte su che regalo fare ad un amico o ad un parente. Satispay, l’app tutta italiana che ha rivoluzionato il mondo dei pagamenti elettronici, prova a suggerire un’interessante alternativa al classico regalo. Infatti, grazie alle “Buste Regalo” di Satispay, il Natale diventa smart e la sorpresa sarà molto più che apprezzata perché riuscirà ad esaudire il desiderio di chi la riceve.

Più bello specifico, “Buste regalo”, infatti, è un modo semplice, e simpatico, per fare un regalo in denaro. In pochi passi una persona può creare una busta digitale personalizzata e spedirla al destinatario in tutta sicurezza, perché evita l’utilizzo del contante e dà la possibilità a chi la riceve di scegliere autonomamente come e quando utilizzare il denaro ricevuto, senza le limitazioni tipiche di gift card o buoni con scadenza e presso qualunque esercizio commerciale convenzionato con Satispay: dai bar ai ristoranti, dai negozi di abbigliamento a quelli di tecnologia.

Sfruttare questa possibilità di fare un regalo alternativo a Natale è davvero molto semplice. Tutto quello che dovranno fare gli utenti è accedere alla sezione dell’app dedicata ai Servizi, selezionare il destinatario, scegliere il tema “Buon Natale”, digitare l’importo e la data di consegna. Il dono è infine accompagnato da un messaggio personale con cui si augura un “Felice Natale” alle persone a cui vuoi bene. La busta verrà consegnata subito al destinatario, che potrà vederla nella sezione dedicata della sua app, ma potrà essere aperta soltanto alla data di consegna stabilita.