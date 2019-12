Unieuro lancia il volantino di Natale

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino di Natale “Natalissimi” all’interno del quale sarà possibile trovare tantissimi prodotti in sconto perfetti per gli ultimi giorni di shopping natalizio. Valido sino al 24 dicembre. Inoltre, gli acquisti potranno essere pagati a rate con tasso zero. Tra gli smartphone, per esempio, si menzionano il Redmi Note 8T a 179 euro, oppure il Moto G8 Plus a 269,90 euro. In alternativa, la catena di elettronica propone l’iPhone 11 a 799 euro o l’iPhone XR a 649 euro.

Tante anche le proposte per chi intende acquistare un nuovo computer. Per esempio, il Surface Go con Type Cover è acquistabile a 549 euro. In alternativa, il Lenovo Ideapad S540 con Intel Core i7 è proposto a 999,99 euro. Per gli appassionati di gaming, invece, la console Xbox One S 1 TB con doppio controller è venduta a 199,99 euro. In alternativa, la PS4 500 GB con il gioco Fortnite è acquistabile a 199,99 euro. Se, invece, l’obiettivo è un nuovo televisore per trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, Unieuro propone tanti nuovi modelli come il Samsung TV QLED Ultra HD 4H QE49Q6OR al prezzo di 599 euro.

Per gli amanti della fotografia, la reflex digitale Canon EOS 200D è proposta a 329,99 euro. Unieuro non si dimentica nemmeno della mobilità elettrica proponendo in sconto alcuni monopattini elettrici come lo Xiomi Mi Pro a 499 euro.

Non mancano poi prodotti per le smart home, indossabili, smart speaker e tanto altro ancora come accessori e periferiche per il mondo dei computer. Un volantino, dunque, da sfogliare con attenzione per non perdere alcuna possibilità di risparmio.