Xbox Series X permetterà di sospendere più giochi

Filippo Vendrame,

Xbox Series X è la nuova console next generation che Microsoft porterà al debutto verso la fine del prossimo anno. Una console dotata di specifiche tecniche davvero molto raffinate che consentiranno ai giocatori di poter disporre di tantissima potenza tanto da poter eseguire giochi ad una risoluzione massima di 4K a 120 fps. Microsoft ha promesso che la console sarà 4 volte più veloce dall’Xbox One X e che sarà la console Xbox più reattiva di sempre.

Un prodotto che i fan Xbox hanno già iniziato a “sognare di notte” anche perché Phil Spencer, durante un’intervista con GameSpot, ha svelato qualche altro particolare della console che ha permesso di capire ancora una volta che Microsoft ha fatto davvero un grande lavoro. La nuova Xbox Series X sarà in grado di permettere agli utenti di sospendere più giochi e di riprenderli senza che vengano effettivamente arrestati. Si potrà quindi passare da un titolo all’altro rapidamente senza interrompere effettivamente la partita.

Phil Spencer non spiega effettivamente come sia possibile ma viste le specifiche della console non è difficile crederli. Il velocissimo disco SSD NVMe, la grande capacità della RAM e la potenza dell’accoppiata CPU/GPU non dovrebbero faticare a gestire in ibernazione più titoli. Ovviamente se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi quando sicuramente emergeranno nuovi dettagli su questa console.

In ogni caso, Phil Spencer è riuscito a guadagnare l’attenzione dei fan Xbox che adesso non vedono l’ora di poter mettere le mani su Xbox Series X che punta ad essere la console più performante del mercato.