GoPro: arriva il nuovo Mod per la luce

Filippo Vendrame,

Il Mod per la luce GoPro è un accessorio molto utile per chi usa l’action cam in ambienti poco illuminati. Trattasi di una luce al LED, compatta e potente, che permette di illuminare la scena e il soggetto con una luminosità ampia e uniforme, per dettagli nitidi, colori brillanti e riprese di qualità. Questo accessorio può essere montato anche sui tantissimi mount della gamma di accessori GoPro, con cui è compatibile.

Per esempio, può essere usato come faretto abbinato all’Head Strap, come luce galleggiante montato su The Handler o sulla nuova Clip girevole magnetica, per avere una luce all’altezza del busto. Gli utenti che utilizzeranno questo accessorio potranno disporre di quattro diversi livelli di luminosità. In alternativa è possibile utilizzare la modalità strobe per segnalare o aumentare la visibilità di una scena. Un diffusore di luce integrato offre un ulteriore livello del controllo creativo, riducendo le ombre troppo marcate e creando una luce più gradevole.

Il Mod per la luce è il primo dei tre accessori modulari per HERO8 Black pensati per trasformare la camera in un centro di produzione e vlogging. Il Mod per la luce potrà essere agganciato alla HERO8 Black tramite l’Unità multimediale opzionale, un frame rinforzato con microfono direzionale integrato per catturare audio perfetti con riduzione del rumore del vento e dei rumori ambientali. L’Unità multimediale opzionale vanta anche una porta 3.5 mm per microfono addizionale esterno e una porta HDMI per proiettare e riguardare il girato. Infine, due mount cold-show permettono all’utente di mixare gli accessori aggiungendo al Mod opzionale per la luce altri flash, microfoni o schermi LCD.

Parlando di schermi, il Mod per il touch screen si attacca anche all’Unità multimediale opzionale, aprendo a prospettive e possibilità continuamente nuove per HERO8 Black. Lo schermo compatto da 1,9’’ è un display frontale che permette all’utente di inquadrarsi e riprendersi più facilmente quando è in movimento, ed è perfetto per tutti i creators che vogliono essere agili ed avere un’attrezzatura minimal in studio o sulla scena. Quando non è in utilizzo, il Mod per il touch screen si piega e può essere ripiegato, rimosso o utilizzato come un display posteriore.

Il Mod per la luce (€49,99) è già stato reso disponibile negli Stati Uniti e sarà messo in commercio a livello globale nelle prossime settimane. L’Unità multimediale opzionale (€89,99) sarà disponibile per il preordine a partire da inizio gennaio, e in consegna a fine mese. Le spedizioni del Mod per il Touch Screen (€ 89,99) inizieranno invece a marzo.