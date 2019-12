Xbox Countdown: sconti sino al 50% sui videogiochi

Filippo Vendrame,

Xbox ha annunciato il lancio della promozione natalizia “Countdown“. Sino al prossimo 2 di gennaio, Microsoft offrirà in fortissimo sconto centinaia di videogiochi presenti sul suo store digitale. Chi possiede una console Xbox One o Xbox 360 potrà approfittare di sconti che possono arrivare sino al 50%. Inoltre, gli abbonati al programma Xbox Live Gold potranno disporre di un ulteriore 10%. Trattasi di una ghiottissima occasione per comprare qualche gioco nuovo risparmiando cifre rilevanti.

Si ricorda che l’iniziativa è organizzata da Microsoft e quindi valida solamente all’interno del suo store digitale. Gli stessi sconti, dunque, non saranno proposti altrove. Il catalogo dei giochi in offerta, come detto, è molto ampio ed include titoli di una certa rilevanza e quindi anche le ultime uscite.

Tra le offerte più ghiotte si menzionano STAR WARS Jedi: Fallen Order a 48,99 euro, Call of Duty: Modern Warfare – Digital Standard Edition a 45,49 euro, NBA 2K20 a 34,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 34,99 euro, EA SPORTS FIFA 20 a 34,99 euro e Grand Theft Auto V: Premium Online Edition a 14,99 euro.

Vista la moltitudine dei giochi in sconto, il suggerimento è quello di visionare con attenzione la pagina della promozione di Xbox per trovare tutti i più interessanti titoli in offerta, per poi acquistarli.

Visto il periodo dell’anno, può essere un’occasione giusta per farsi un sicuramente piacevole regalo di Natale.

Sconti che poi si allargano anche ad alcune console Xbox One S e Xbox One X vendute in bundle con specifici giochi. Infine, si menziona che Xbox Game Pass, abbonamento di 3 mesi, potrà essere acquistato a 1 euro.