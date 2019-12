TIM, le offerte operator attack di fine anno

Filippo Vendrame,

TIM continua a proporre le sue offerte operator attack con le quali punta a conquistare i clienti degli altri operatori attraverso tariffe esclusive a prezzi molto concorrenziali. Tutte queste offerte sono attivabili solamente nei negozi e richiedono la portabilità del proprio numero di telefono. Entrando nei dettagli, TIM Mercury 50GB offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 7 euro al mese. Disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile.

TIM 7 Extra Go New, invece, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di Internet 4G. Il tutto a 7 euro al mese. Solo con portabilità da Fastweb Mobile e dagli altri operatori virtuali virtuali, ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile. TIM Steel S 50GB, invece, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G al costo di 7,99 euro al mese. Disponibile per chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile.

TIM Special xTe è disponibile per chi effettua la portabilità da Ho. Mobile ma pure da Iliad, Fastweb Mobile e operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile. Tariffa che propone ai sottoscrittori chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB 4G al prezzo di 9,99 euro al mese.

TIM Titanium Up 50GB propone chiamate illimitate e 50 GB di Internet 4G al prezzo di 9,99 euro. Valida solo per alcuni clienti ex TIM che saranno contattati direttamente. In alcuni negozi sono disponibili anche le SIM dedicate con i piani TIM Supreme e TIM OnLine. La prima offre chiamate illimitate e 50 GB a 5,99 euro al mese per chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile.

La seconda, invece, offre 1000 minuti di chiamate e 3 GB di Internet 4G al prezzo di 14,99 euro al mese. Attivabile da chi proviene dagli altri operatori.