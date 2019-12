CES 2020: Hyundai presenta la città del futuro

Filippo Vendrame,

Hyundai sarà presente e protagonista al CES 2020 di Las Vegas con una sua idea di città del futuro. Mancano pochi giorni all’inizio della fiera americana ed il costruttore ha fatto sapere che presenterà al pubblico la sua visione della mobilità incentrata tutta sull’uomo. Nello specifico, presenterà il suo primo concept di Personal Air Vehicle (PAV – veicolo per il trasporto aereo) all’interno dello scenario Urban Air Mobility (UAM – ecosistema e servizi che utilizzano i PAV).

L’idea che sta alla base di questo concept è quella di usare lo spazio aereo per alleggerire il traffico nelle strade, restituendo così tempo prezioso ai pendolari e alle persone in città. Contestualmente, Hyundai presenterà pure il suo Purpose Built Vehicle (PBV). Trattasi di un prototipo fortemente personalizzabile, con opzioni di guida autonoma, che consente possibilità illimitate che lo rendono molto più di un semplice mezzo di trasporto.

Questi due veicoli del costruttore pensati per una mobilità intelligente si uniranno nell’Hub, che sarà situato nelle città del futuro e utilizzato come spazio per la comunità. Hub è inteso come punto di decollo e di atterraggio per i PAV, punto di arrivo/partenza per i PBV, nonché come luogo di aggregazione per le attività della comunità.

La presentazione della visione di Hyundai della sua idea di città del futuro avverrà il prossimo 6 gennaio alle ore 15 (orario locale).