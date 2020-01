CES 2020: Acer ConceptD 7 Ezel, Spin e Swift

Luca Colantuoni,

Acer ha annunciato nuovi notebook al CES 2020 di Las Vegas. I ConceptD 7 Ezel sono convertibili piuttosto originali indirizzati soprattutto ai professionisti della grafica. Il produttore taiwanese ha inoltre svelato versioni aggiornate dei convertibili Spin 3/5 e degli ultraportatili Swift 3.

Il ConceptD 7 Ezel viene offerto in due versioni con processori Intel Core serie H e Xeon. Ezel è il nome della cerniera che permette di ruotare lo schermo touch in modo da sfruttare cinque possibili modalità d’uso: condivisione, floating, stand, pad e display. Lo schermo da 15,6 pollici ha una risoluzione 4K, offre una fedeltà cromatica professionale e supporta la stilo Wacom EMR in dotazione. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core serie H di decima generazione, schede video NVIDIA GeForce RTX, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. La versione Pro integra processori Intel Xeon, scheede video NVIDIA Quadro RTX e memoria RAM ECC. I prezzi base sono 2.499 euro (ConceptD 7 Ezel) e 2.999 euro (ConceptD 7 Ezel Pro).

I nuovi Spin 5 e 3 sono invece convertibili tradizionali con schermo da 13,5 e 14 pollici, processori Intel Core di decima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, porte Thunderbolt/USB Type-C, USB 3.2 Type-A, HDMI e microSD. Lo Spin 3 possiede un telaio in alluminio, mentre quello dello Spin 5 è in alluminio e magnesio. Entrambi sono dotati di Active Stylus con tecnologia Wacom AES. I prezzi base sono 1.099 euro (Spin 5) e 649 euro (Spin 3).

Acer ha infine presentato due nuovi ultraportatili Swift 3. Il modello da 13,5 pollici integra processori Intel Core di decima generazione e le ultime schede video NVIDIA GeForce. Sono presenti inoltre un chip Wi-Fi 6 e il lettore di impronte digitali. Il modello da 14 pollici integra invece i recenti processori AMD Ryzen 4000, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 512 GB. I prezzi base sono rispettivamente 699 e 599 euro.