CES 2020: Insta360 ONE R, action camera modulare

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato una nuova action camera al CES 2020 di Las Vegas. A differenza della altre presenti in catalogo, la Insta360 ONE R ha un design modulare. È possibile infatti collegare al corpo principale tre lenti intercambiabili, una delle quali progettata in collaborazione con Leica, oltre ad una batteria di grande capacità.

Insta360 ONE R offre una maggiore scelta agli utenti, consentendo di utilizzare l’ottica migliore in base al risultato che si vuole ottenere. Il corpo principale (Core) contiene lo schermo touch e il processore. Su un lato ci sono i connettori per le lenti, mentre nella parte inferiore ci sono i connettori per le batterie (Base e Boosted). La action camera ha ricevuto la certificazione IPX8, quindi funziona in acqua fino a 5 metri di profondità (il Dive Case permette di raggiungere i 60 metri). Sono presenti due microfoni con riduzione automatica del vento e la porta USB Type-C.

Le tre lenti sono Dual-Lens 360 Mod, 4K Wide Angle Mod e 1-inch Wide Angle Mod. Dual-Lens 360 Mod include un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo che permettono di catturare video con risoluzione 5.7K@30fps in formato H.265 e un bitrate fino a 100 Mbps. Le funzionalità principali sono: anteprima del video a 360 gradi in tempo reale, supporto HDR e modalità Night Shot. 4K Wide Angle Mod consente invece di registrare video 4K@60fps nei formati H.264/265.

Infine, con 1-inch Wide Angle Mod è possibile ottenere video a risoluzione 5.3K di qualità superiore, grazie al sensore da 1 pollice e all’ottica fornita da Leica. In tutti i casi viene sfruttato il giroscopio a sei assi e l’algoritmo di stabilizzazione FlowState per registrare video senza tremolii. L’algoritmo di rilevamento automatico della scena migliora il risultato finale alle basse luci.

Insta360 ONE R offre diverse funzionalità interessanti, come il controllo vocale che evita l’uso dei pulsanti e la cancellazione automatica del selfie stick usato durante le riprese. L’app ONE R semplifica l’editing grazie alla funzione Auto Frame che identifica le migliori parti del video a 360 gradi. È inoltre disponibile il tracciamento automatico del soggetto sia in diretta (Deep Track) che in post-produzione. Non mancano infine altri effetti, come slow motion e time lapse (anche del cielo stellato).

Insta360 ONE R viene offerta in tre versioni: Twin Edition con Dual-Lens 360 Mod e 4K Wide Angle Mod a 479,99 dollari, 1-inch Edition con 1-inch Wide Angle Mod a 549,99 dollari e 4K Edition con 4K Wide Angle Mod a 299,99 dollari.