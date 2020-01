CES 2020, i QLED TV 8K senza cornici di Samsung

Matteo Tontini,

Dal CES 2020 di Las Vegas, sostanziali novità anche in casa Samsung. Il colosso coreano ha infatti presentato la gamma QLED TV 8K di nuova generazione, per godere appieno di tutto l’intrattenimento digitale. La serie Q950TS è caratterizzata da una cornice quasi invisibile, di appena 2,3 mm, che massimizza il meraviglioso display Full-Array LED con local dimming (FALD): il TV 8K è spesso soli 15 mm ed è dotato di retroilluminazione.

Inoltre, la linea di QLED TV 8K 2020 di Samsung offre la possibilità di rendere la propria abitazione “smart” sfruttando l’avanzata tecnologia IA per migliorare le feature audio e video. A gestire tutte le operazioni è infatti l’intelligenza artificiale Quantum Processor, che genera autonomamente gli algoritmi per migliorare l’upscaling. La linea Q950TS di Samsung è inoltre dotata della tecnologia AI ScaleNet, che consente di ridurre la perdita di informazioni causata dalla compressione dei video in streaming, e della funzione Adaptive Picture, che ottimizza luminosità e contrasto in base alla luce ambientale.

Inutile dire che anche il comparto audio è ai massimi livelli: grazie alla tecnologia Object Tracking Sound Plus, il televisore è in grado di analizzare gli oggetti in movimento, come un treno che viaggia sulle rotaie, per spostarne l’origine tramite gli altoparlanti integrati; e ancora, Active Voice Amplifier rende più comprensibili i dialoghi regolando il volume in presenza di rumori. Samsung non ha ancora rilasciato le specifiche tecniche complete, ma la nuova gamma QLED 8K sarà composta da tre serie: Q950 in tagli da 65″, 75″ e 85″, Q900 con diagonale da 65″, 75″, 85″ e 98″ e Q800 con taglio da 55″, 65″, 75″ e 82″.

Grazie a Samsung TV Plus, il servizio video gratuito di Samsung per smart TV, sarà infine possibile accedere facilmente a nuovi contenuti. Con una semplice connessione Internet, gli utenti potranno accedere istantaneamente a notizie, sport, intrattenimento e altro ancora. Attualmente ci sono quasi 100 canali su Samsung TV Plus, tra cui CBSN (il canale di notizie digitali in diretta 24/7 di CBS), Yahoo Finance, Lively Place (di A&E Networks), Bon Appétit, VEVO, Outside TV+ e molto altro ancora.