OnePlus Concept One con vetro elettrocromico

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato al CES 2020 di Las Vegas il primo smartphone al mondo con vetro elettrocromico. Come anticipato qualche giorno fa, le fotocamere posteriori del OnePlus Concept One sono praticamente invisibili. Il dispositivo è solo un concept, quindi al momento non è prevista la commercializzazione.

Il produttore non ha svelato le specifiche dello smartphone, in quanto sono le stesse del OnePlus 7T Pro. Il OnePlus Concept One ha però una cover in pelle color papaya con un design ispirato alle automobili McLaren. La striscia che copre le lenti delle tre fotocamere e il flash LED è stata realizzato con un materiale elettrocromico inserito tra quattro strati di vetro. Applicando un piccolo segnale elettrico, quando l’utente attiva l’app Fotocamera, il vetro passa da opaco a trasparente in soli 0,7 secondi.

Vetri simili, utilizzati ad esempio per i finestrini degli aerei e i tettucci delle auto di lusso (come la McLaren 720S Spider), impiegano più tempo per la transizione. Lo spessore dello strato è 0,1 millimetro per un totale di 0,35 millimetri. OnePlus ha impiegato quasi otto mesi e testato oltre 100 differenti opzioni per trovare il miglior compromesso tra design, velocità e consumi.

Il vetro elettrocromico non offre solo un vantaggio estetico, in quanto è presente un filtro a densità neutra. Nella modalità Pro dell’app Fotocamera è presente il pulsante ND8 che permette di ridurre l’intensità della luce entrante di tre stop, evitando la sovraesposizione in presenza di forte illuminazione.

OnePlus ha voluto dimostrare che si possono realizzare smartphone con un numero variabile di fotocamere senza nessuna sporgenza, in modo da attirare i consumatori più attenti all’estetica. Il OnePlus Concept One deve superare diversi test prima di arrivare (eventualmente) sul mercato. Il prezzo sarà tuttavia piuttosto elevato.