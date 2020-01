CES 2020, Samsung presenta il robot sferico Ballie

Matteo Tontini,

Al CES 2020, Samsung ha presentato un piccolo robot a forma sferica di nome Ballie. A qualcuno potrebbe ricordare BB-8, il simpatico droide di Star Wars che stringe amicizia con i protagonisti della nuova trilogia. Secondo quanto riferito dalla società coreana, Ballie utilizza l’intelligenza artificiale per diventare il perfetto assistente di fitness, un dispositivo di sicurezza e uno strumento per aiutare gli anziani ad avvicinarsi ai dispositivi intelligenti. Peraltro, può essere un amico artificiale per i bambini e per gli animali domestici.

A mostrare il funzionamento del piccolo robot ci ha pensato Hyunsuk Kim, che, salendo sul palco, si è fatto seguire da Ballie (che ha sfoggiato anche un carinissimo sonoro in risposta ad alcuni comandi impartiti) e ha fatto sì che la macchina si facesse raccogliere. Rotolare e seguire le persone sembra essere tutto ciò che il piccolo di casa Samsung riesca a fare al momento. Ma in un video promozionale esibito poco dopo la dimostrazione dal vivo, Samsung ha rivelato una prospettiva più ampia per Ballie, che un giorno potrebbe diventare più un piccolo assistente. Nella clip, Ballie ha aperto le tende della casa del suo proprietario, ha acceso la TV in modo che il cane potesse guardare qualcosa e ha convocato un aspirapolvere intelligente simile a Roomba per ripulire un pasticcio.

Non è tuttavia da escludere che Samsung possa imbattersi in alcuni dei problemi affrontati da altre aziende nel tentativo di vendere robot commerciali. Per esempio, Sphero non ha venduto abbastanza robot di questo genere ed è stata costretta a smettere di fabbricarli a dicembre 2018 per concentrarsi sulla produzione di robot per l’istruzione. Impossibile dire se Samsung ce la farà, ma le premesse non sono male.