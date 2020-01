DAZN: partite Serie A 2019/2020, 19^ giornata

Matteo Tontini,

Il 2020 è cominciato con la straripante vittoria della Juventus sul Cagliari e con quella decisiva dell’Inter sul Napoli. La 19^ giornata della Serie A vedrà invece protagonisti la Roma e i bianconeri, così come la Lazio e il Napoli. DAZN come al solito trasmetterà tre delle dieci partite disponibili, le restanti sette saranno prerogativa di Sky.

Gli abbonati al servizio satellitare potranno però contare sul canale DAZN1, per vedere il meglio della programmazione della piattaforma di Perform Group, che nasce da un accordo che lega le due parti fino al 2021. Così, se da un lato Sky torna ad avere il monopolio sul campionato di calcio italiano, dall’altro DAZN può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti previsti per la 19^ giornata.

Sabato 11 gennaio 2020 Ore 15.00 Cagliari-Milan SKY

Sabato 11 gennaio 2020 Ore 18.00 Lazio-Napoli SKY

Sabato 11 gennaio 2020 Ore 20.45 Inter-Atalanta DAZN

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 12.30 Udinese-Sassuolo DAZN

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 15.00 Fiorentina-SPAL SKY

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 15.00 Sampdoria-Brescia DAZN

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 15.00 Torino-Bologna SKY

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 18.00 Hellas Verona-Genoa SKY

Domenica 12 gennaio 2020 Ore 20.45 Roma-Juventus SKY

Lunedì 13 gennaio 2020 Ore 20.45 Parma-Lecce SKY

DAZN trasmetterà le partite di Inter, Sassuolo e Sampdoria. I nerazzurri dovranno cercare di rimanere agganciati alla vetta della classifica superando un’Atalanta davvero in forma; il Sassuolo andrà invece a giocare a Udine, dove i friulani faranno il possibile per ottenere altri 3 punti importanti; infine, la Sampdoria giocherà in casa con il Brescia, una partita non particolarmente difficile ma che potrebbe rivelare interessanti sorprese. La 19^ giornata è l’ultima del girone di andata, ciò significa che il campionato di calcio 2019/2020 sarà a metà strada.