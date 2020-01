iPod è stato sviluppato in soli 7 mesi

Marco Grigis,

iPod, il lettore musicale che spinse Apple a ritornare sulla cresta dell’onda, fu sviluppato in soli sette mesi. È quanto conferma Tony Fadell, uno dei padri di questo storico dispositivo, in uno scambio con Patrick Collison, CEO di Stripe. La rivelazione è stata resa disponibile sulla piattaforma Twitter, con l’intera timeline di produzione del device.

Oggi servono parecchi mesi, se non anni, per sviluppare un prodotto che possa raccogliere i favori del pubblico: il mercato sempre più saturo di alternative, così come anche una competizione sempre più agguerrita, spingono le grandi aziende a concentrarsi sempre più sulla fase di ricerca. Così non è stato nel 2001, quando il primissimo iPod vide la luce: Steve Jobs diede il via libera in tempo record e il lettore multimediale venne velocemente lanciato sulle linee di produzione.

Secondo quanto riferito da Tony Fadell, nel tweet condiviso da Patrick Collison, ci sono voluti circa sette mesi dalla prima presentazione dell’idea all’arrivo effettivo di iPod sul mercato. L’idea è infatti stata presentata a Steve Jobs nel marzo del 2001: l’iCEO diede immediatamente la sua approvazione, a novembre il prodotto risultava già nei negozi.

Tutto il processo pare sia avvenuto a una velocità altissima, tanto che alla metà di aprile Tony Fadell e Apple avevano già trovato i partner costruttivi in Asia, per quello che sarebbe diventato un grandissimo successo commerciale. L’intera linea iPod, dal primo iPod Classic ai successivi iPod Mini e iPod Nano, diede un contributo indispensabile alla rivoluzione digitale della musica. Con l’introduzione dei dispositivi iOS a partire dal 2007, prima con iPhone e poi con iPod Touch, l’interesse per questa categoria di prodotti è andato man mano scemando. Eppure, senza quella intuizione, forse oggi non avremmo smartphone, tablet e tante altre soluzioni che rendono la quotidianità estremamente più comoda.