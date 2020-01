PS4 ti dice i titoli che hai più giocato nel 2019

Matteo Tontini,

Il 2020 è cominciato e PlayStation ha in serbo per i suoi giocatori numerose sorprese quest’anno (a partire da PS5 che verrà lanciata in inverno, sebbene la società abbia deciso di saltare E3 2020). Sony intanto permette di guardare ai ricordi del 2019 con nostalgia, attraverso un riepilogo che mostra agli utenti quali sono stati i loro titoli PS4 preferiti negli scorsi 12 mesi.

Attraverso una web page di Wrap Up accessibile dalla home page di Playstation.com (o tramite il link ricevuto via email nella newsletter ufficiale), i giocatori potranno scoprire quanti titoli hanno giocato nel 2019, insieme a una classifica dei tre giochi a cui hanno avuto più accesso. Inoltre è conteggiato il numero di ore trascorso su ogni gioco e la fascia oraria preferita, così come il numero di trofei ottenuti. In realtà, oltre a essere un riepilogo nostalgico del 2019, si tratta di una web page anche piuttosto utile: gli utenti, infatti, possono consultarla per scoprire se abbiano acquistato qualcosa per giocarci poco tempo, quindi scoprire quei titoli che sono finiti nel dimenticatoio poco dopo averli riscattati.

Gli utenti che si collegheranno alla pagina del riepilogo, inoltre, potranno contare su un piccolo regalino da parte di Sony: verrà infatti sbloccato un codice per riscattare un tema dinamico per PS4 utile a visualizzare anche su console i risultati ottenuti nel 2019. Gli utenti riceveranno tramite e-mail il link per accedere al riepilogo, come accennato poc’anzi, ma a patto che abbiano un account PSN e abbiano giocato su PlayStation 4 per almeno 10 ore tra il 1 gennaio e il 10 dicembre 2019.