Steam, la serie Half-Life gratuita fino a marzo

Matteo Tontini,

Steam ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi utenti: in vista dell’uscita del prossimo Half-Life, la piattaforma digitale di Valve permette di giocare gratuitamente i precedenti titoli della serie per i prossimi due mesi.

Fintantoché un utente ha installato Steam sul proprio PC con sistema operativo Windows, Mac o Linux, potrà dilettarsi con tutte le avventure di Gordon Freeman, tra cui Half-Life e la sua eccellente espansione Opposing Force, nonché Half-Life 2 e i suoi due successivi episodi DLC. Va tuttavia sottolineato che i giochi non verranno regalati ma sono offerti come free to play fino a marzo: ciò significa che dopo il periodo indicato non sarà più possibile giocarvi, a meno che gli utenti non decidano di procedere con l’acquisto dei singoli contenuti.

Secondo Valve, si tratta di un modo per aiutare i giocatori a prepararsi al lancio di Half-Life: Alyx, primo gioco della serie a debuttare in più di un decennio. Il prossimo titolo VR sarà ambientato prima degli eventi di Half-Life 2 e includerà molti dei personaggi che sono presenti negli altri titoli. La società ha così affermato:

I giochi condividono personaggi ed elementi della storia. Il team di Half-Life: Alyx ritiene che il modo migliore per godersi il nuovo titolo sia giocare con quelli vecchi, in particolare Half-Life 2 e i suoi DLC, quindi vogliamo rendere ciò il più semplice possibile.

Half-Life: Alyx sarà la prima esperienza VR ambientata nel mondo di Half-Life e sarà disponibile per PC compatibili con i principali visori per la Realtà Virtuale (non sembra essere previsto al momento un porting per PlayStation VR). Quella di Valve è un’ottima iniziativa per avvicinare i più giovani alla serie.