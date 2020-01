Spotify, disponibile Toss a Coin to Your Witcher

Matteo Tontini,

Spotify accoglie nel suo vasto catalogo musicale Toss a Coin to Your Witcher, hit di successo tratta dalla serie TV The Witcher di Netflix. È un piccolo assaggio di ciò che arriverà: l’intera colonna sonora dello show sarà infatti disponibile sia per Spotify che per Apple Music a partire dal 24 gennaio.

A comporre la soundtrack sono stati Sonya Belousova e Giona Ostinelli, un lavoro piuttosto arduo e meticoloso ma che ha dato vita a ben tre ore di tracce audio accattivanti e orecchiabili. Su tutte spicca, appunto, Toss a Coin to Your Witcher (tradotta in italiano Dona un Soldo al Tuo Witcher): a un certo punto della serie, il bardo Ranuncolo brandisce il suo liuto e, mentre accompagna il protagonista Geralt, intona il brano. Si tratta di una ballata, che celebra le gesta dello Strigo per ricordarlo alle generazioni future.

Nel corso di un’intervista per Men’s Health, Joey Batey (interprete di Ranuncolo), ha così detto a proposito del brano:

È la cosa più fastidiosa che abbia mai ascoltato. È così orecchiabile!

Merito del successo della traccia audio è senza dubbio da ricercarsi nella sua viralità sui social. Molti degli utenti che hanno visto lo show Netflix hanno canticchiato Toss a Coin to Your Witcher nei giorni successivi e hanno condiviso i video YouTube sulle varie piattaforme. È dunque una gradita aggiunta a Spotify.

Netflix era inizialmente impreparata al successo della canzone, motivo per cui la sua distribuzione su servizi di streaming musicale arriva un mese dopo il debutto dello show su Netflix. La serie TV è stato un vero e proprio successo della piattaforma di streaming video: la società ha infatti annunciato che 76 milioni di famiglie avrebbero visto almeno due minuti di The Witcher.