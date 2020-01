Steam, al via i saldi del capodanno lunare 2020

Matteo Tontini,

Steam ha lanciato i saldi del capodanno lunare 2020, che segna l’ingresso dell’anno del Topo. Non sono soltanto i cinesi dunque a festeggiare, ma anche tutti i giocatori PC, che possono contare su una vasta gamma di offerte valide fino al 27 gennaio.

Come già successo nei periodi dei saldi precedenti, la piattaforma digitale di Valve consente di accumulare gettoni d’oro con l’acquisto di giochi scontati. Questi, potranno poi essere spesi per sbloccare vari premi tra cui avatar, sfondi animati, effetti per la chat e ulteriori sconti da applicare. Peraltro, accedendo quotidianamente a Steam si potrà riscattare un dono giornaliero.

Sono davvero tante le offerte piazzate in occasione dei saldi del capodanno lunare 2020, dunque è impossibile elencarle tutte. Tra le più importanti val la pena segnalare Grand Theft Auto V (50% di sconto), Dark Souls III (75% di sconto), Resident Evil 2 (67% di sconto), Disco Elysium (20% di sconto), Assassin’s Creed Odyssey (60% di sconto), The Witcher III (70% di sconto) e una tonnellata di altre. Una manciata di giochi sono poi disponibili per meno di 10 euro: tra questi i più rilevanti sono il primo episodio di Life is Strange 2 (a soli 2 euro), Rainbow Six Siege (a 8 euro) e Payday 2 (a 5 euro) – giusto per citarne alcuni.

I saldi di Steam sono da sempre un’occasione ghiotta per i giocatori, che talvolta riescono a mettere le mani su titoli a prezzi davvero stracciati. Tra l’altro, la quantità di giochi in offerta è esagerata, dunque gli utenti hanno la possibilità di spaziare tra vari generi, da avventura a RPG, passando per gli sparatutto.