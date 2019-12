Steam: i saldi invernali 2019 sono cominciati

Matteo Tontini,

Steam lancia i suoi saldi invernali 2019 giusto in tempo per le festività natalizie. I giocatori PC saranno probabilmente felici di sfruttare l’occasione per farsi un regalo, viste le numerose offerte piazzate sui titoli.

Dopo gli sconti in occasione di Halloween, che riguardavano perlopiù giochi horror, la piattaforma digitale di Valve ha dato il via a una nuova ondata di saldi, che soddisferanno ogni gusto: troveranno gradite offerte sia gli appassionati di giochi di ruolo che di sparatutto, ma non mancheranno sconti sugli sportivi e sugli action adventure. Nel corso della promozione, gli utenti che effettueranno acquisti di giochi in saldo e completeranno le missioni delle vacanze pianificate dalla società, potranno accedere a ulteriori bonus di una piazza virtuale, nota come Steamville, per ottenere buoni sconto aggiuntivi, adesivi ed effetti per le chat.

È possibile sfruttare i saldi invernali di Steam già da adesso, dal momento che sono partiti nelle scorse ore, e saranno disponibili sino a giovedì 2 gennaio 2020 alle 19:00 italiane. Ben due settimane di sconti, insomma, che potrebbero ingolosire più di qualcuno in questo periodo di feste. Tra i titoli con gli sconti più appetibili si annoverano:

Dragon Quest XI a 29,99 euro anziché a 59,99 euro

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra a 9,99 euro anziché a 39,99 euro

The Witcher 3 a 8,99 euro anziché a 29,99 euro

Ni no Kuni 2 a 20,39 euro anziché a 59,99 euro

Monster Hunter a 23,99 euro anziché a 59,99 euro

Assassin’s Creed Odyssey a 23,99 euro anziché a 59,99 euro

Ace Combat 7 a 29,99 euro anziché a 59,99 euro

Northgard a 11,19 euro anziché a 27,99 euro

Call of Duty WWII a 23,99 euro anziché a 59,99 euro

Alle offerte riportate, se ne aggiungono tante altre che i giocatori potrebbero apprezzare.