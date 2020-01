Telegram introduce nuovi tipi di sondaggi

Luca Colantuoni,

Una delle funzionalità più interessanti di Telegram sono i sondaggi, introdotti a fine 2018. Finora era possibile solo creare sondaggi anonimi a risposta singola. La software house russa ha ora annunciato tre nuovi tipi di sondaggi con voti visibili, risposte multiple e modalità quiz.

I sondaggi possono essere creati nei gruppi e nei canali, scegliendo la corrispondente voce nel menu degli allegati. È quindi sufficiente inserire la domanda, le risposte possibili e le impostazioni desiderate (votazione anonima, scelta multipla e modalità quiz). A partire da Telegram 5.14 per Android e iOS è consentita la creazione di sondaggi nei gruppi che mostrano le preferenze dei singoli partecipanti. Rimane sempre la possibilità di nascondere i voti, ad esempio se l’argomento è un po’ particolare.

Alcuni sondaggi richiedono risposte multiple, quindi l’azienda russa permette agli utenti di scegliere più alternative, ad esempio gli orari di un incontro con gli amici. Chi invece vuole partecipare ad un gioco o preparare un esame può utilizzare la modalità quiz. Quando viene indovinata l’unica risposta corretta sullo schermo viene mostrata una pioggia di confetti.

Gli sviluppatori possono inoltre creare bot per i sondaggi, utilizzando le nuove API. Telegram ha realizzato il Quiz Bot che permette di creare il proprio quiz personale seguendo una serie di passi, scegliendo testo, contenuti multimediali, grafici e tabelle. Il quiz può essere quindi condiviso in canali e gruppi. Il bot registra il numero di risposte esatte e il tempo impiegato per il suo completamento.

Telegram 5.14 include infine due novità estetiche. È possibile modificare gli angoli delle “message bubbles” attraverso uno slider e, su Android, viene visualizzato il contatore di byte durante il download e upload dei file.