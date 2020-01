WhatsApp, in arrivo funzione Trasferisci Account

Matteo Tontini,

WhatsApp ha finalmente introdotto su dispositivi Android la sua Dark Mode, ma a quanto pare non si tratta dell’unica novità scovata nella versione beta dell’ultimo aggiornamento (numero 2.20.14): WaBetaInfo ha infatti rilevato una funzione nota come Account Transfer (Trasferisci Account), che dovrebbe consentire agli utenti di trasferire il proprio account WhatsApp da uno smartphone all’altro senza il bisogno di effettuare nuovamente la registrazione.

Ciò significa che grazie a Trasferisci Account, la nota app di messaggistica istantanea non sarà più vincolata al telefono utilizzato, ma potrà utilizzare le Api di Google realizzate ad hoc per svolgere tale azione. È bene precisare che al momento la funzionalità non è disponibile, ma, considerando che uno strumento simile è già disponibile per iPhone e che ne è stata trovata traccia analizzando l’ultima versione dell’applicazione, è probabile che non manchi molto alla distribuzione su larga scala.

A ogni modo, Trasferisci Account e la Dark Mode sembrerebbero accompagnate da altre novità in sviluppo: gli sticker animati e la feature Cancella messaggi. La prima risiede in una piccola icona nella pagina degli adesivi che facilita la ricerca di quelli animati; la seconda, invece, consentirà di cancellare i messaggi delle chat di gruppo dopo un certo periodo di tempo. Per quanto riguarda le tempistiche, vale lo stesso discorso della funzione Trasferisci Account di WhatsApp: sebbene le feature non siano ancora disponibili, ci si aspetta che non debuttino tra molto (probabilmente questione di settimane).

Di recente, è emerso che Facebook non ha intenzione di aggiungere alcuna pubblicità a WhatsApp nel breve periodo (si parlava di possibili annunci della funzione Stati dell’app, per il momento scongiurati).