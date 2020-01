Catalogo Sky e NOW TV: serie e film febbraio 2020

Matteo Tontini,

Sky e NOW TV (servizio streaming che prende in prestito parte del catalogo della nota piattaforma satellitare) introdurranno nuovi interessanti film e serie TV a febbraio 2020. Val la pena sottolineare che l’esperienza definitiva è offerta da Sky Q e che gli abbonati possono usufruire anche del servizio Sky Go in base all’abbonamento sottoscritto.

Tra i contenuti più interessanti in arrivo su Sky e NOW TV a febbraio 2020 si annoverano ZeroZeroZero, nuova produzione originale Sky, il ritorno di The Walking Dead e This is Us e le pellicole I morti non muoiono, La rivincita delle sfigate e Vox Lux (giusto per citarne qualcuno).

Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco completo dei titoli in uscita.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di febbraio 2020

1 febbraio

Nevermind (film): Pellicola del 2019 à la Manuale d’amore, episodico e vecchio stile, in cui un avvocato, una bambinaia, un amico d’infanzia, un cuoco e uno psicologo affrontano accadimenti scioccanti in grado di cambiare la loro vita.

4 febbraio

Backtrace (film): Pellicola con Stallone incentrata su un violento criminale che, soffrendo di amnesia, viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Dopo sette anni di detenzione, diventa oggetto di un pericoloso esperimento.

(serie TV): Seconda stagione della serie che racconta la storia di Miles Finer, un giovane ateo che riceve la richiesta di amicizia via social da parte di Dio. Sarà disponibile su Mediaset Premium.

5 febbraio

I morti non muoiono (film): Jim Jarmusch alla regia di una commedia sui morti viventi con Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton e Steve Buscemi.

8 febbraio

L’apparizione (film): La pellicola più personale di Xavier Giannoli, che racconta le vicende di un giornalista alle prese con un caso di “apparizione religiosa”.

11 febbraio

The Jurassic Games (film): Un monster movie del 2018 in cui un uomo accusato di omicidio della moglie viene costretto a partecipare a un survival show: dovrà sopravvivere a delle prove in cui sono coinvolti dei dinosauri.

(serie TV): Terza stagione del medical drama che porta gli spettatori nei meandri del sistema sanitario americano.

(serie TV): Quarta stagione dello show drammatico che segue le vicende della famiglia Pearson, tra storie d'amore, lutti e incomprensioni.

12 febbraio

Vox Lux (film): Ascesa a popstar di una sopravvissuta a una sparatoria, che elabora lo shock subito con la musica.

(serie TV): Show tratto dal fumetto omonimo che segue la storia di un'investigatrice privata, veterana di guerra, con una storia personale complicata. Il suo lavoro le permetterà di risolvere i problemi degli altri, ma dedicandosene a tempo pieno fingerà di non vedere i suoi.

14 febbraio

La confraternita (film): Cinque amici, studenti di una scuola privata, formano un circolo confidenziale allo scopo di superare gli esami con più facilità. Ma quando uno del gruppo viene scoperto, i restanti membri sono decisi a far tacere la spia in qualsiasi modo.

(serie TV): Basata sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano, può essere definita un affresco a tinte crime sul traffico internazionale di droga.

17 febbraio

Serenity – L’Isola dell’Inganno (film): Pellicola con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jason Clarke. Il film racconta di un capitano di una barca da pesca che, contattato dalla ex moglie, viene supplicato di uccidere l’attuale attuale e violento marito della donna. L’uomo deve tornare ad affrontare il proprio misterioso passato.

(serie TV): Tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, lo show è un thriller con elementi soprannaturali che ruota intorno a un'indagine sull'omicidio raccapricciante di un ragazzo.

21 febbraio

La settima musa (film): Horror del regista di REC, racconta la storia di un professore di letteratura che sogna regolarmente una sconosciuta assassinata durante uno strano rituale. La donna del sogno viene trovata senza vita nel mondo reale e il protagonista deciderà di scoprire la sua identità, addentrandosi in un mondo oscuro.

24 febbraio

La bambola assassina (film): Gli appassionati di cinema horror potranno anche vedere il reboot della pellicola del 1988, in cui un pupazzo prende vita e mostra intenti omicidi.

(serie TV): Seconda parte della decima stagione della più famosa serie sugli zombie di sempre.

(serie TV): Seconda parte della sedicesima stagione del celebre medical drama con Ellen Pompeo.

26 febbraio

La rivincita delle sfigate (film): Commedia che ruota intorno a due ragazze ossessionate dai risultati scolastici, Amy e Molly, decise a recuperare il tempo sprecato della propria adolescenza con una notte di baldoria.

The L Word: Generation Q (serie TV): Revival di The L Word, lo show riprende il racconto delle storie e dei tormenti dell’artista Bette Porter, della parrucchiera amica Shane McCutcheon e della giornalista Alice Pieszecki, affiancandolo a quello di una nuova generazione di personaggi LGBTQIA.

28 febbraio

The Midnight Man (film): Horror derivativo con gioco proibito e uomo nero evocato, uscito nei cinema italiani a gennaio 2018.