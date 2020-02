Honor MagicWatch 2 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Honor ha portato in Italia il nuovo smartwatch MagicWatch 2 presentato a fine novembre 2019. L’orologio, offerto in due dimensioni e quattro colori con cinturini intercambiabili, è particolarmente indicato per gli utenti che praticano attività sportive. Sarà in vendita da fine febbraio.

Il MagicWatch 2 possiede una cassa in acciaio inossidabile 316L, materiale utilizzato nell’industria aerospaziale. Le due varianti da 42 e 46 millimetri dello smartwatch hanno uno schermo AMOLED da 1,2 e 1,39 pollici con risoluzione di 390×390 e 454×454 pixel, rispettivamente. Ovviamente anche il peso è differente (41 e 29 grammi). Il modello da 46 millimetri è disponibile con cinturini in fluoroelastomero (Charcoal Black) e in pelle (Flax Brown), mentre quello da 42 millimetri è disponibile con cinturini in fluoroelastomero (Agate Black) e metallo (Sakura Gold).

La dotazione hardware comprende il processore Kirin A1, 32 MB di RAM, 4 GB di storage, connettività Bluetooth 5.1 e GPS, microfono e altoparlante. Il cardiofrequenzimetro sfrutta la tecnologia Huawei TruSeen 3.5 per il monitoraggio preciso della frequenza cardiaca. Il monitoraggio del sonno avviene invece con la tecnologia Huawei TruSleep 2.0 che permette di diagnosticare sei tipi di disturbi. Huawei TruRelax, infine, rileva i livelli di stress.

Lo smartwatch supporta 15 modalità di allenamento, tra cui corsa indoor/outdoor, ciclismo e nuoto (l’orologio funziona in acqua fino a 50 metri di profondità). La batteria del modello da 46 millimetri dura fino a 14 giorni, mentre l’autonomia del modello da 42 millimetri raggiunge i 7 giorni.

Il microfono e l’altoparlante consentono di effettuare e ricevere chiamate fino ad una distanza di 150 metri dallo smartphone collegato via Bluetooth. Ovviamente sullo schermo vengono mostrare le notifiche di messaggi, email, calendario e altri contenuti. Huawei ha preinstallato alcune app, tra cui Meteo, Alarm e Find My Phone. Questi sono i prezzi delle quattro varianti:

MagicWatch 2 46mm Charcoal Black: 179,99 euro

MagicWatch 2 46mm Flax Brown: 199,99 euro

MagicWatch 2 42mm Charcoal Black: 169,99 euro

MagicWatch 2 42mm Sakura Gold: 209,99 euro